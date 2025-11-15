Da Pannarano a Modena, il Generale Borreca ha celebrato il 50°Anniversario dell’entrata nel 157° Corso nell’Accademia Militare

Aver fatto parte del glorioso Esercito Italiano, indossandone l’Uniforme e aver servito la Patria, la Nazione, i cittadini, lascia ancora oggi nei cuori di tutti una profonda emozione, ricordi indelebili nei cuori.

A Modena presso l’Accademia Militare, si è svolta la cerimonia di coloro che 50 anni fa sono entrati a far parte del 157° Corso, provenienti da diverse realtà e città d’Italia, una cerimonia svolta insieme, gli allievi di ieri con gli allievi ufficiali di oggi, del 207° corso.

Il Generale Attilio Claudio Borreca di Pannarano, in una nota, racconta questi due bellissimi giorni di Celebrazioni all’interno dell’Accademia Militare di Modena.

Il Generale Borreca, sannita di Pannarano, ha festeggiato il cinquantennale dell’ingresso del suo Corso, il 157°, in Accademia Militare di Modena. Alla suggestiva cerimonia svoltasi nel maestoso Palazzo ducale degli Estensi che ospita il prestigioso istituto militare, hanno partecipato non solo i radunisti e i loro familiari ma anche i giovani allievi ufficiali del 207° Corso che hanno intrapreso la carriera militare quest’anno cioè 50 anni dopo i radunisti.

“E’ stato un susseguirsi di ricordi e belle emozioni ancora vive e presenti nel cuore e nella mente dei radunisti. Momento toccante è stato il ricordo nominativo dei colleghi che “sono andati avanti” alla presenza dei loro familiari. Due giorni molto belli trascorsi tra incontri e ricordi, emozioni e suggestive cerimonie. Al termine i radunisti hanno lasciato l’Accademia Militare con la promessa di incontrarsi nuovamente tra 10 anni per festeggiare tutti insieme il sessantennale”.