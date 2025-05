Grottaminarda, affidato l’impianto sportivo polivalente di Piazzale della Reppublica

Tornerà a breve operativo il Campetto sportivo di Piazzale della Repubblica a Grottaminarda. L’Impianto Polivalente è stato affidato in locazione tramite regolare Avviso di selezione ad evidenza pubblica, emanato lo scorso marzo, ed a breve inizierà la nuova gestione ridando vitalità ed opportunità di gioco e socializzazione nella centrale zona Condotto.

«L’Amministrazione comunale – sottolinea l’Assessore allo Sport Michele Spinapolice – dopo il recesso anticipato del precedente conduttore si è attivata e ha riavviato la procedura per assegnare nuovamente il campetto. Una struttura polivalente utilizzata prevalentemente per calcio a 5 e tennis, importante per lo sport dei ragazzi, punto di riferimento e di incontro, utile per valorizzare e qualificare un’area centrale del paese».