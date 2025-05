Camminare insieme ai giovani, il sogno di Danilo per celebrare il suo compleanno

AVELLINO – Camminare insieme per il futuro dei giovani talenti, sostenendoli. Così non c’era modo migliore per festeggiare il ventiseiesimo compleanno di Danilo D’Argenio, il giovane dj avellinese, che organizzare una camminata che da Piazza Libertà ha portato a Valle, fino alla rotonda che o nonni di Danilo hanno adottato per ricordare un nipote strappato a soli 22 anni al loro affetto. Nel nome di Danilo, come da tre anni fanno i volontari dell’associazione “Aps Danilo D’Argenio – RealDaddy”, sostenendo le iniziative per far restare i giovani in Irpinia e aiutare in un cammino comune, i talenti e le migliori energie della provincia a formarsi anche all’estero. Doveva essere una giornata di festa e lo è stato. I palloncini lasciati in aria insieme ad un ventisei per ricordare il compleanno (l’evento il venti aprile è stato rinviato per i concomitanti festeggiamenti pasquali), la Daddy’s car, come è stata ribattezzata la vettura che ha aperto il corteo. Un omaggio floreale per le mamme ed un Pluto per i più piccoli. Le magliette con la scritta azzurra come il cielo, come ha ricordato lo speaker della giornata Mario Nevola, uno dei migliori amici di Danilo. Allo start in Piazza Libertà c’erano gli amici, i familiari e tante persone che non hanno voluto mancare. Presente anche l’assessore Gianluca Gaeta e il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio.

Realizzare il sogno di Danilo, aiutare i giovani a restare nella loro terra, come ogni volta che tornava in Irpinia dai suoi impegni in tutta Italia, si augurava il ventiduenne avellinese. Un impegno che sostengono da tre anni mamma Elena Pacilio e papà Elio. E proprio Elena, che i ragazzi dell’associazione hanno ormai elevato al ruolo di “zia” di tutti loro, tutto questo viene organizzato nel nome di Danilo. Anche perché al dolore si può reagire in tanti modi, quello che hanno scelto Elena ed Elio aiuterà tanti giovani a realizzare un sogno. Come se quello di Danilo si realizzasse ogni volta che questo avviene. “Quello che abbiamo cercato di fare, che stiamo cercando di fare. – spiega Elena – Il dolore può trasformarsi in amore, solidarietà, altruismo. L’associazione nasce per questo. Per aiutare i giovani meno facoltosi a realizzarsi nella vita, attraverso l’istituzione di borse di studio. Faremo la passeggiata in onore del ventiseiesimo compleanno di Danilo. Un modo per stare insieme, per camminare verso un futuro migliore per i giovani. Siamo orgogliosi di dire che grazie all’aiuto di tutti, Sabrina ha avuto la possibilità di stare in Texas all’università di Dallas, per una formazione superiore. Ilenia sta facendo una mostra per la sua arte a Genova, in una prestigiosa galleria. Stiamo aiutando tantissimi giovani. Non ci fermiamo mai, la settimana prossima ci sarà un momento per mettere insieme domanda e offerta di lavoro, hanno aderito tantissime aziende, quindi ragazzi iscrivetevi e partecipate in tanti perché c’è un futuro per restare qui”.