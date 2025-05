Dai numeri di partenza delle scorse elezioni amministrative, passando per le migrazioni del mese scorso fino a quelle odierne, qualcosa è cambiato e sta cambiando nel Consiglio Comunale di Avellino.

Dopo il passaggio dei Consiglieri Olimpia Rusolo e Gerardo Rocchetta al gruppo “festiano” W la libertà, a ridosso del Consiglio Comunale che ha visto, per ben due volte, vuoti i banchi dell’Aula di Palazzo di Città, adesso tocca alla Sindaca Nargi allargare le sue fila, complici – probabilmente – il sodalizio con la Regione Campania e la gestione della “questione Stadio”, oltre che le continue ingerenze e “conferenze stampa” dell’ex Sindaco. Insomma, la storia si ripete, ma a parti inverse, delineando una nuova geografia per il Consiglio Comunale che voterà il Bilancio previsionale nella seduta del prossimo lunedì 12 maggio.

Attualmente, con la formazione del nuovo gruppo consiliare “Coraggio per Avellino”, formato da Antonio Cosmo, Michele Lombardi, Nicole Mazzeo e Vincenzo Picariello, il numero dei Consiglieri alleati alla Sindaca sale a quota 8, con il già precedente e consolidato gruppo “Siamo Avellino”, capeggiato da Luigi Mattiello e composto, poi, da Giulia Zaolino, Fabio Liberale e Carmine D’Alelio.

Quello dei “festiani”, scende, invece a 12, con i relativi gruppi “W la libertà” (composto da Teresa Cucciniello, Olimpia Rusolo e Gerardo Rocchetta) e “Davvero” (con Elia De Simone, Giovanna Vecchione, Ugo Maggio – Presidente del Consiglio Comunale, Luigi Preziosi, Mario Sorice, Guido D’Avanzo, Veronica Guerriero, Pasquale Nazzaro e Luigi Scalzullo).

Alla maggioranza si aggiungono, poi, i Consiglieri del “Patto Civico”, Sergio Trezza, Giuseppe Giacobbe, Gerardo Melillo e Rino Genovese; mentre all’opposizione restano “i soliti 8”: Antonio Gengaro, Enza Ambrosone, Luca Cipriano, Nicola Giordano, Amalio Santoro, Antonio Bellizzi, Ettore Iacovacci e Antonio Aquino, nella coalizione del “campo largo progressista”.