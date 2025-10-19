Aperte le iscrizioni per il corso ITS gratuito in Tecnico Superiore Specializzato

C’è tempo fino al 14 novembre per iscriversi al corso gratuito in Tecnico Superiore Specializzato “Agri-Food Production Sustainability” a cura di “TELA ITS Academy Territorio del Lavoro”

– 25 posti disponibili

– per giovani diplomati di età tra i 18 ed i 34 anni

– l’84% degli iscritti al lavoro entro un anno

– qualifica riconosciuta UE

– sede Grottaminarda presso Molino Scoppettuolo srl.

Per iscrizioni e informazioni: segreteria@itstela.it oppure www.itstela.it

I Corsi Formativi “TELA ITS Academy Territorio del Lavoro” finanzaiti da “Coesione Italia 21-27″, Regione Campania, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Fondo Sociale Europeo”, sono stati presentati lo scorso aprile a Grottaminarda e rappresentano per i giovani un’importante opportunità di crescita e di sicuro inserimento nel mondo del lavoro grazie a conoscenze ed abilità al passo con l’innovazione dei sistemi produttivi.

Siamo arrivati finalmente alla fase operativa dei Corsi di Alta Formazione – afferma la delegata alle Politiche Giovanili, Marilisa Grillo – L’invito va ai giovani ad approfittare di questa importante occasione per formarsi, iscrivendosi a questo primo corso. Nel frattempo si sta lavorando per ampliare i partner della Fondazione con l’entrata di nuove aziende, ne farà parte, naturalmente anche il Comune di Grottaminarda».