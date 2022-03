Green pass, il sottosegretario Costa: “A maggio potrebbe non essere più richiesto”

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, questa mattina ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. Argomento centrale il covid.

Il green pass, ha detto Costa, “è stato uno strumento utilissimo per gestire la pandemia e ha permesso di riaprire. Dal primo aprile ci saranno delle situazioni in cui non sarà più previsto, penso a bar e ristoranti all’aperto. Poi ci sarà una seconda fase, a maggio, con un ulteriore allentamento”.

“Arriverà un momento in cui il green pass non servirà più – ha aggiunto il sottosegretario -. A maggio il green pass potrebbe non essere più richiesto”, ha concluso.