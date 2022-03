L’Avellino cade in casa, al “Partenio-Lombardi” passa il Palermo: 1-2

Arriva la prima sconfitta stagionale casalinga per l’Avellino di carmine Gautieri. I biancoverdi escono sconfitti per 2 a 1 dalla formazione rosanero del Palermo che vince meritatamente in rimonta. Al goal di Matera hanno risposto prima Brunori e poi Valente facendo conquistare tre punti importantissimi alla squadra di Baldini.

L’Avellino ha disputato una gara combattiva nonostante le numerose assenze causa Covid e infortuni. Gautieri è riuscito a recuperare Maniero che si è negativizzato solo poche ore prima della gara. L’Avellino parte bene e riesce a sbloccarla subito: azione sulla sinistra di Kanoute che serve al centro Matera che di destro batte l’estremo difensore rosanero sul secondo palo. Ma neanche il tempo di gioire per il goal del vantaggio che il Palermo pareggia con Brunori che infila Forte sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella ripresa l’Avellino cerca di spingere alla ricerca del nuovo vantaggio ma Kanoute perde palla in avanti e il Palermo riparte in contropiede con Valente che da solo davanti alla porta non sbaglia facendo passare in vantaggio i siciliano. L’Avellino è nervosa e Tito ne fa le spese. Il terzino biancoverde protesta animatamente con l’arbitro che lo manda anzitempo negli spogliatoi. L’Avellino resta in 10 e cerca di spingere il cuore oltre l’ostacolo ma il Palermo è attento e non concede nulla ai biancoverdi. Finisce 1 – 2 e per i biancoverdi di Gautieri arriva la prima sconfitta.

Con questa sconfitta l’Avellino scende al quarto posto in attesa di recuperare la gara col Catania. Il Bari vince a Catanzaro lo scontro diretto e si avvia a conquistare la promozione diretta in serie B. Mercoledi i lupi scenderanno di nuovo in campo a Taranto calle 14,30.