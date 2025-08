Greci, Montaguto e Savignano: sospensione temporanea del servizio idrico

Alto Calore Servizi S.p.A. informa la cittadinanza che, a seguito di una richiesta ufficiale pervenuta via PEC da parte di Molise Acque, si rende necessario procedere con lavori di riparazione su un tratto della rete idrica condivisa.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi, il servizio idrico sarà temporaneamente sospeso nella giornata di mercoledì 6 agosto 2025, dalle ore 09:00 alle ore 15:00, nei comuni di Greci, Montaguto e Savignano Irpino.

Al termine dei lavori e con la conseguente riattivazione del flusso idrico, potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua, di breve durata e senza alcun impatto sulla potabilità. Si consiglia, in via precauzionale, di lasciare scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti prima del consumo, al fine di eliminare eventuali residui.

Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà a tenere costantemente informati gli utenti attraverso il sito web ufficiale www.altocalore.it e i canali social aziendali.

Per casi di effettiva necessità è sempre attivo il Numero Verde 800 954 430.