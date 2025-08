Moschiano, il sindaco incontra il prefetto: modifiche tecniche all’ordinanza

MOSCHIANO- “Un incontro cordiale al termine del quale abbiamo convenuto insieme al prefetto, che ringrazio per l’attenzione che ha dato alla vicenda, di apportare delle modifiche tecniche, sulle quali avevamo già avviato un ragionamento con le associazioni animaliste”. Il sindaco di Moschiano Sergio Pacia ha commentato così l’incontro che ha tenuto questa mattina con il prefetto Rossana Riflesso, che aveva convocato il primo cittadino del comune del Vallo di Lauro in seguito all’ordinanza emessa relativa all “alimentazione incontrollata” degli animali randagi sul territorio comunale. Pacia ha ribadito anche al prefetto che “la sostanza dell’ordinanza era e resta quella relativa al decoro pubblico e all’igiene e non ha mai riguardato il benessere degli animali, se ci sono stati equivoci dunque le modifiche tecniche che saranno apportate all’ordinanza chiariranno ogni profilo”. Nei prossimi giorni il sindaco di Moschiano incontrerà altre associazioni animaliste, proprio per migliorare anche le iniziative a sostegno del benessere degli animali.