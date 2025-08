Piromani scatenati nel Vallo, ancora fiamme a Moschiano e Quindici

Piromani scatenati nel Vallo di Lauro.

Neanche il tempo di domare le fiamme che ieri mattina avevano interessato due montagne, quella di Taurano e quella di Moschiano, località Santa Cristina, che altri due grossi incendi nella mattinata stanno devastando i boschi che conducono in località Madonna della Neve, nel territorio del comune di Quindici e la stessa zona di località Santa Cristina interessata dell’incendio di ieri (non si puo’ escludere neanche una ripresa di qualche focolaio non ancora spento). Impegnata la macchina dei soccorsi, a partire dal personale antincendio della Comunità Montana, alla Protezione Civile Regionale con mezzi aerei e ai Vigili del Fuoco. Decine gli ettari di bosco andati in fiamme.