Greci, continuano le ricerche dell’anziano scomparso

Ancora un’altra giornata di ricerca per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per ritrovare l’ottantenne di Greci. L’uomo è scomparso nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre mentre era in campagna con uno dei figli in località Rupitello e da allora non si è avuta più alcuna notizia.

Da giorni le squadre di ricerca stanno battendo le zone limitrofe all’ultimo avvistamento. Oltre ai soccorritori del CNSAS Campania, si sono uniti alle ricerche anche i tecnici di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise e Puglia, sia con squadre di ricerca a piedi che con unità cinofile molecolari. La zona interessata è anche stata sorvolata in elicottero sia dall’Aeronautica Militare in volo notturno, la sera stessa della scomparsa, sia dalla Polizia di stato, nella giornata di venerdì. Ma neanche le operazioni di volo hanno dato esito.

Le ricerche sono condotte in collaborazione con i Carabinieri di Ariano Irpino e Greci, i vigili del Fuoco di Avellino, Volontari della Protezione Civile Regionale e molte strutture di protezione civile locali, tra cui l’associazione SIPEM (psicologi in emergenza). Finora, purtroppo, le ricerche non hanno dato esito. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania CNSAS, resta a disposizione delle forze dell’ordine e della Prefettura di Avellino per ulteriori battute di ricerca.