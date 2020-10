VIDEO/ Avellino, la protesta dei negozianti al corso: “Il Governo ci sta facendo fallire”

Tutti in piazza per urlare in coro il dissenso nei confronti delle nuove restrizioni del Governo per combattere la diffusione del Covid. I titolari di attività di ristorazione, ma anche di palestre e agenzie di viaggio si sono ritrovati in Corso Vittorio Emanuele, sotto la Prefettura di Avellino, per manifestare pacificamente.

“Il governo ci sta facendo fallire” è stato lo slogan della manifestazione di protesta dei commercianti avellinesi. I commercianti hanno urlato il loro dissenso contro il nuovo decreto, che da oggi fino al 24 novembre, chiude palestre, piscine, e impone la chiusura alle 18 per il settore della ristorazione.