Graziano (M5S): “La prevenzione non è un costo ma un investimento su salute, sicurezza e futuro”

Antonella Graziano, classe 1992, tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, è candidata con il M5S alle prossime elezioni comunali di Avellino.

“Anche se oggi non risiedo stabilmente ad Avellino, continuo a sentirmi profondamente parte di questa città: conosco le sue difficoltà, perché molte le ho vissute personalmente, come cittadina e come lavoratrice” – dichiara “Da lavoratrice sottopagata e senza giuste tutele previdenziali prima, a professionista sanitario oggi, il mio percorso mi ha insegnato che dignità, salute e sicurezza non devono essere privilegi, ma diritti garantiti a tutti. Porto con me valori chiari: resilienza; imparzialità; formazione continua; ascolto attivo ed empatico; capacità di trovare soluzioni concrete”.

“Sostengo sempre le iniziative che puntano ad unire e confrontarsi. – prosegue Graziano – Credo in una politica che unisce competenze e persone. Mi è piaciuto tantissimo il tema elettorale del M5S: “Progettiamo la Avellino del futuro”. Come TdP il mio obiettivo è semplice ma chiaro: prevenire i problemi prima che diventino emergenze. Una città moderna non rincorre le crisi: le anticipa.

Il mio impegno per Avellino è:

1. Più prevenzione, più sicurezza, più tutela della salute.

Promuovere una collaborazione stabile tra: istituzioni, enti territoriali, scuole, professionisti della prevenzione e della sanità per costruire una città più sicura, vivibile e attenta al benessere delle persone.

2. Portare la prevenzione tra i cittadini.

La salute pubblica non si difende solo negli ospedali, si costruisce ogni giorno nei quartieri, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e negli spazi pubblici. Voglio promuovere: campagne informative; incontri gratuiti; progetti di educazione sanitaria e ambientale; iniziative dedicate ai giovani, agli anziani e alle famiglie. Perché conoscere i rischi significa poterli evitare.

3. Igiene urbana e qualità della vita.

Una città pulita, organizzata e controllata è una città che rispetta i cittadini. Servono maggiore pianificazione negli interventi di igiene pubblica; attenzione all’ambiente e al decoro urbano; monitoraggio dei rischi sanitari e ambientali; azioni concrete e non solo promesse”.

“Non ho mai creduto nelle promesse irrealizzabili – conclude la candidata – Credo invece nel lavoro serio, nella presenza costante e nella capacità di ascoltare anche chi la pensa diversamente. Le idee non devono essere svendute: devono diventare progetti utili per la collettività. Il cambiamento nasce dalle idee, cresce con i giovani e si rafforza nella società.

Il mio impegno è rivolto a miei coetanei; a chi ha perso fiducia nella politica; a chi vuole una città più moderna e vivibile; anche a chi non la pensa come me, ma crede nel confronto civile e costruttivo. Io sono pronta a fare la mia parte”.