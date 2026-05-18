Biodiversità e storia in Irpinia: il FAI Giovani alla scoperta del Complesso del Monte di Montella

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, la provincia di Avellino si prepara ad accogliere un appuntamento speciale dedicato alla natura, alla storia e alla valorizzazione del territorio. Domenica 24 maggio, il Gruppo FAI Giovani di Avellino, in preziosa collaborazione con l’Arciconfraternita del SS. Sacramento e il Comune di Montella, aprirà le porte di uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi dell’Alta Irpinia: il Complesso Monumentale del Monte di Montella.

L’iniziativa si inserisce nella campagna nazionale di sensibilizzazione #FAIBiodiversità e propone le “Camminate nella biodiversità”, un ciclo di appuntamenti che quest’anno coinvolge da vicino il patrimonio verde irpino, promuovendo una cultura fondata sul rispetto della natura e sul valore del viaggio lento e consapevole.

L’evento è stato concepito con particolare attenzione alle famiglie. Grandi e piccoli potranno vivere un’esperienza immersiva e formativa, lontana dagli schermi e profondamente connessa alla terra. Il programma prevede una passeggiata naturalistica dedicata alla scoperta delle piante e delle erbe spontanee del Monte, durante la quale i visitatori saranno accompagnati da due esperti in un autentico percorso olfattivo e visivo all’interno dell’antico Donjon del castello. Il momento più atteso dai bambini sarà il laboratorio didattico allestito nell’orto botanico del convento: qui i più piccoli potranno trasformarsi in veri “piccoli botanici”, mettendo letteralmente le mani nella terra per piantare semi e piantine, imparando il valore della tutela della flora locale e portando con sé il ricordo di una giornata vissuta da custodi della biodiversità.

A fare da cornice a questa giornata dedicata alla natura sarà il maestoso Complesso del Monte, gioiello architettonico racchiuso da una cinta muraria tardomedievale che domina il paesaggio di Montella. Il sito custodisce, in un unico e armonioso insieme, la Chiesa di Santa Maria del Monte e l’ex Monastero francescano, entrambi risalenti al XVI secolo, oltre ai suggestivi ruderi del Castello, la cui prima edificazione affonda le proprie origini nell’epoca longobarda, intorno al X secolo.

L’evento è aperto a tutti, iscritti FAI e non iscritti, e prevede due turni di visite e laboratori della durata di circa due ore ciascuno:

Mattina: ore 10:30

Pomeriggio: ore 16:00

La prenotazione è obbligatoria entro e non oltre le ore 13:00 di sabato 23 maggio, poiché i posti disponibili sono limitati al fine di garantire sicurezza e qualità dell’esperienza. Per riservare il proprio posto sarà necessario inviare una mail all’indirizzo avellino@faigiovani.fondoambiente.it, indicando il numero dei partecipanti, specificando l’eventuale presenza di bambini sotto i dieci anni, oltre a nomi, cognomi e un recapito email. La prenotazione sarà considerata valida soltanto dopo la conferma ufficiale da parte dell’organizzazione.

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile iscriversi al FAI o rinnovare la propria tessera direttamente in loco.