Liberi e Forti, Clemente: “ripartire dall’ascolto dei bisogni e da una politica non subalterna ai soliti noti”

“Il Comune di Avellino ha bisogno di persone che conoscano i problemi quotidiani, sappiano ascoltare e dispongano di competenze per individuare risposte concrete ai bisogni, immaginando un orizzonte diverso per la nostra città”. Ad affermarlo è Assunta Clemente, candidata alle elezioni amministrative con la lista Liberi e Forti, con Festa sindaco.

“La politica e la presenza negli enti locali – incalza l’esponente della Lega – non devono essere soltanto una prerogativa esclusiva di una cerchia ristretta e dei soliti noti, ma devono aprirsi alle rappresentanze della società, a uomini e donne che intendono attivarsi per la realizzazione degli interessi generali, per dare forza al cambiamento, per costruire una prospettiva

migliore. Per quanto mi riguarda, la candidatura nasce dalla volontà di non essere più solo una spettatrice, ma protagonista, insieme agli altri e soprattutto insieme ai cittadini, di un progetto per guardare in avanti e rilanciare Avellino. Ho scelto di salire sul treno ad “Alta Velocità” di Gianluca Festa per dare un contributo in questa sfida, sapendo che il candidato sindaco ha un forte legame con la città, è sempre disponibile al confronto con tutti, possiede la determinazione necessaria per affrontare un impegno gravoso come la guida dell’ente di Piazza del Popolo e conosce i processi amministrativi. Idee chiare e volontà di ricostruire un percorso condiviso con la comunità sono le premesse per un progetto vincente e che garantisca risultati”.