Grave lutto per il Procuratore della Repubblica di Avellino Airoma

Un grave lutto ha colpito il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, la scomparsa della madre del magistrato, la signora Ester Landi. Questa mattina nella Chiesa di San Vincenzo Ferrari a Castellamare di Stabia l’ultimo saluto. Al dottore Airoma e a tutti i suoi familiari le condoglianze dalla redazione di Irpinianews.