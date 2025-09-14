La Camminata Rosa fa tappa al Centro per l’Autismo. Perrotta: “Ce la faremo ad aprirlo”

Il fiume rosa della Camminata della prevenzione e della speranza contro i tumori, in particolare contro il carcinoma al seno, partito da Viale San Modestino a Mercogliano, quest’anno si è intrecciato ancora una volta con il blu dell’autismo. The Power of Pink ha fatto tappa davanti al Centro per l’Autismo di Valle, con la partecipazione del commissario prefettizio del Comune di Avellino Giuliana Perrotta e della manager dell’Asl, Maria Concetta Conte, che hanno ribadito la piena collaborazione tra istituzioni.

«Credo che ci siano tutte le sinergie giuste per chiudere questo capitolo che è durato veramente tanto. Questo Centro per l’Autismo che da 25 anni non riesce ad aprire – afferma Perrotta -. Il comune di Avellino sta completando le opere anche grazie probabilmente a un contributo che abbiamo chiesto alla Regione Campania. Insomma, questa volta ci riusciremo. Ce la faremo ad aprire».

Accanto a lei i ragazzi dell’associazione Pianeta Autismo, che attendono da oltre vent’anni l’apertura del centro di Contrada Serroni, destinato a diventare per loro una vera casa.

Un impegno ribadito anche dalla manager dell’Asl: «Il cubo blu è fondamentale per Avellino e per l’intera provincia. L’ho ripetuto molte volte insieme al commissario: l’Asl farà tutto ciò che è in suo potere per aprire la struttura al più presto. È un impegno che ho assunto dall’inizio del mio mandato e che intendo mantenere. Il Centro per l’Autismo deve diventare una realtà e questo è il nostro forte impegno».

La Camminata Rosa, però, è soprattutto prevenzione. «Ogni passo è un inno alla vita», ha ribadito il senologo Carlo Iannace, da sempre promotore dell’iniziativa. Con lui hanno marciato donne, uomini, bambini, associazioni e istituzioni. Dopo il lungo percorso da Mercogliano, la marcia ha attraversato Corso Vittorio Emanuele fino al Duomo di Avellino, diffondendo un messaggio chiaro: la prevenzione salva la vita e deve essere al centro della quotidianità di tutti.