Altavilla, auto in fiamme: notte di paura per i residenti di un palazzo di Via Immacolata

ALTAVILLA IRPINA – Auto in fiamme nella notte nel centro di Altavilla Irpina, a ridosso di un palazzo di Via Immacolata. Le fiamme hanno lambito la facciata del palazzo e preoccupato i condomini dello stabile. L’auto è andata in fiamme intorno alle due ed è scattato l’allarme per l’altezza delle fiammate sprigionate dal veicolo. Immediato l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco, che accompagnati dalle squadre ANPAS e Misericordia hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i condomini. In corso di accertamento le cause dell’ incendio.