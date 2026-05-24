Grave incidente a Lioni nell’area delle giostre: ventenne trasferito al Moscati in eliambulanza

LIONI- Grave incidente avvenuto a Lioni nell’area delle giostre per un giovane, che almeno dalle prime notizie faceva parte dello staff di una delle attrazioni. La notizia e’ stata rilanciata dal sito Avellinozoon..Per cause ancora in corso di accertamento un ventenne è stato gravemente ferito alla testa. Sul posto il personale del 118 e gli agenti del Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti. Il ventenne è stato trasferito in eliambulanza al Moscati di Avellino.