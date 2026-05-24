Capannone in fiamme a Lauro, sul posto tre autobotti dei caschi rossi

LAURO- Qualche scoppio e una nube intensa che in pochi minuti ha interessato tutta la zona, quella di Via Frate Agostino da Casoria, poco distante dalla Stazione dei Carabinieri e dall’Icam di Lauro. Ad andare in fiamme mezzi agricoli e altro materiale contenuto all’interno del deposito dell’azienda. Al momento in cui è scoppiato l’incendio i proprietari non erano in casa. Sul posto i primi ad intervenire sono stati i Carabinieri e gli agenti del Commissariato di Ps di Lauro. Fiamme e fumo. Sul posto sono giunte tre autobotti dei Vigili del Fuoco di Avellino e una Jeep. Saranno gli accertamenti dei caschi rossi a stabilire le cause del rogo scoppiato all’interno del capannone.