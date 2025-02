“Candelora” all’insegna del maltempo: allerta gialla su tutta la Campania

AVELLINO- Una “Candelora” con il maltempo. La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per temporali di livello Giallo dalle 9 di domani mattina, domenica 2 febbraio, alle 9 didopodomani, lunedì 3 febbraio. Per queste 24 ore infatti è prevista una nuova perturbazione con precipitazioni intense e un rischio idrogeologico localizzato.L’allerta meteo riguarda tutta la Campania. Tra i principali rischi previsti connessi alle conseguenze delle precipitazioni si segnalano: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori. Come segnalato in questi casi i rischi sono sempre legati proprio alla instabilita’ del territorio: “Saranno anche possibili frane e caduta massi. Si ricorda ai Sindaci di tutta la Campania di attivare i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di prestare attenzione agli avvisi della Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale”.