Serino, torna “Raccontando il Presepe… Vivente”: il convento francescano si trasforma in Betlemme per la XIV edizione

La magia del Natale torna ad avvolgere il Convento Francescano di Serino con la XIV edizione di “Raccontando il Presepe… Vivente”, l’evento che da quattordici anni racconta la Natività attraverso un percorso immersivo, ricco di tradizione e suggestioni. L’iniziativa, organizzata dalla Famiglia Francescana di Serino, gode del patrocinio del Comune di Serino e della BCC Caracciolo Paestum Serino, confermandosi una delle manifestazioni natalizie più attese della Valle del Sabato.

L’apertura ufficiale si terrà il 27 dicembre 2025: alle 18:00, prima dell’ingresso dei visitatori, è previsto il taglio del nastro da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, un momento simbolico che darà avvio all’edizione 2025-2026 del presepe vivente. L’evento proseguirà nelle giornate 28 dicembre 2025, 4 e 5 gennaio 2026, sempre dalle 18:00 alle 22:00. In queste date, il chiostro e gli ambienti storici del convento si trasformeranno in un autentico villaggio al tempo della nascita di Gesù, animato da figuranti, artigiani e scenografie d’epoca.

Il percorso accoglierà i visitatori tra luci soffuse, musiche tradizionali e ricostruzioni curate nei minimi dettagli. Tra le tappe più amate ritroviamo l’antica osteria, le immancabili caldarroste, la bottega del vino e la presenza degli animali, che contribuiscono a rendere l’atmosfera autentica e familiare.

Grande spazio sarà dedicato anche alle botteghe degli artigiani, dove verranno mostrati antichi mestieri, e alle realtà culturali del territorio:

– la Bottega del Dolce a cura dell’associazione Serino Humanitas;

– la Bottega dell’Arte curata dall’artista Sabino Marta, ricca di opere e dimostrazioni creative.

Il percorso includerà la suggestiva scena del Palazzo di Erode, animato dalle danzatrici del ventre, e l’immancabile incontro con i Re Magi, in cammino verso la Natività, cuore spirituale dell’intera rappresentazione.

La scena della grotta, allestita con cura e interpretata con grande sensibilità, offrirà ai visitatori un momento di intensa emozione e raccoglimento, esaltato dalla voce narrante francescana e dall’atmosfera silenziosa del convento.

“Raccontando il Presepe… Vivente” è ormai un appuntamento identitario per Serino, capace di coinvolgere volontari, famiglie, associazioni e visitatori da tutta la provincia, trasformando il convento in uno scrigno di tradizioni e spiritualità.

La XIV edizione si prepara a regalare ancora una volta un’esperienza unica, dove storia, arte e fede si intrecciano in un percorso che affascina ogni anno grandi e piccoli.