“Gloria Forever”, biglietti ancora disponibili per Tozzi al Gesualdo. Uno dei più grandi cantautori del panorama musicale si esibirà domani sera alle 21 sul palco del Teatro Comunale di Avellino con “Gloria Forever”, il tour nei principali teatri con cui il cantautore torinese è tornato a conquistare i palcoscenici italiani e internazionali per festeggiare insieme al suo pubblico un anno davvero speciale.

“Gloria Forever” è infatti il progetto con cui viene celebrato quest’anno l’incredibile catalogo di un artista che ha fatto la storia della musica italiana, vendendo oltre 80 milioni di dischi ed esibendosi sui palchi di tutto il mondo.

Dalle sue più famose e intramontabili hit, fino ad arrivare a quei brani meno noti al grande pubblico, tutti da riscoprire, sarà un concerto memorabile: “Ti amo”, “Si può dare di più”, “Notte rosa” “Stella stai”, “Gente di mare”, “Tu”, “Io muoio di te”, “Gli altri siamo noi”, in scaletta tutti i brani che sono diventati patrimonio e colonna sonora di intere generazioni, insieme al successo eterno di “Gloria”, che dal 1979 ha fatto il giro del mondo e, ripresa e interpretata da Laura Branigan nel 1984, ha portato il nome di Umberto Tozzi oltre oceano.

In attività dal 1968, Umberto Tozzi ha pubblicato 20 album in studio e 6 live, ha vinto il Festivalbar nel 1977 con il brano “Ti Amo” e nel 1994 con il brano “Io muoio di te” e il Festival di Sanremo nel 1987 con “Si può dare di più” insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri mentre con “Gente di Mare”, in duetto con Raf, si classifica terzo all’Eurofestival.

Con lui sul palco i musicisti: Raffaele Chiatto alle chitarre, Riccardo Roma alla batteria, Elisa Semprini al violino e cori, Gianni Daddese alle keyboards, Giambattista Giorgi al Basso, Gianni Vancini al Sax. Disegno Luci di Massimo Tomasino.

Il “Gloria Forever” è prodotto e organizzato da Friends & Partners (www.friendsandpartners.it), la data di Avellino è a cura di Anni 60 produzioni (www.anni60produzioni.com). Il concerto rientra nel cartellone della stagione teatrale del Teatro Comunale Carlo Gesualdo di Avellino ed è incluso nell’abbonamento. I biglietti sono disponibili nei punti vendita abituali e presso il Botteghino del Teatro aperto oggi, mercoledì 14 dicembre, dalle ore 17 alle ore 19 e domani giovedì 15 dicembre (giorno del concerto) dalle ore 18 alle ore 21. Infoline: 0825 71834 – 333 8968219.