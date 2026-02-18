Gli studenti dell’Amatucci in “missione” in Lombardia per l’alternanza Scuola Lavoro

AVELLINO- Una scuola che guarda al Futuro. Continuano i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro all’Istituto Amatucci di Avellino. Da qualche giorno una parte degli studenti dell’Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, accompagnati dal Professore Panarella sono tornati da Milano. In Lombardia hanno potuto visitare diverse aziende di settore. Gli studenti hanno visitato la sede di Pirelli a Bollate(MI), dove da vicino hanno potuto assistere agli aspetti manutentivi di una grande realtà industriale del nostro paese. Nel pomeriggio si sono spostati a Cenate Sopra(BG) in Italiana Robot per una visita guidata nell’ambito della Robotica.

Particolare attenzione è stata data all’ambito dell’impiantistica civile con un workshop presso la sede della Comelit Group a Rovetta(BG), azienda leader della robotica domestica. Un focus importante è stato dato alla Pressofusione con la visita presso la Ghial di Castegnato(BS), dove gli studenti hanno potuto vedere dal vivo i processi produttivi. Con la visita alla Centrale Biomasse di Cremona gestita da a2a sono stati sviscerati anche gli aspetti dell’Agenda 2030 sull’economia sostenibile. Le visite al Museo dell’Auto di Torino e al Museo dell’Alfa Romeo diArese, vero tempio del Biscione sono state la chiusura di una settimana entusiasmante e formativa per i ragazzi dell’indirizzo MAT della Scuola Amatucci.