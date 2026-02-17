Carcere Bellizzi, ancora disordini: detenuto sul tetto dell’Istituto

AVELLINO – Nuova giornata di tensione presso la Casa Circondariale di Avellino, dove, secondo quanto riferito, si sarebbero verificati episodi critici che hanno richiesto il tempestivo intervento del personale in servizio.

Nella mattinata, un detenuto sarebbe riuscito a raggiungere il tetto dell’istituto dopo aver scavalcato

l’area passeggi. L’intervento immediato degli agenti della PoliziaPenitenziaria, nonostante il numero ridotto di unità in

servizio, avrebbe evitato conseguenze più gravi. L’operazione si sarebbe conclusa senza ulteriori criticità, grazie alla professionalità del personale impegnato nella vigilanza.

Lo stesso detenuto, nel pomeriggio, si sarebbe reso protagonista di ulteriori atti dimostrativi, arrivando a devastare una camera detentiva e provocando danni al patrimonio dello Stato. Anche in questa circostanza, l’intervento degli agenti avrebbe impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Sull’accaduto è intervenuto Raffaele Troise, responsabile della UIL FP Polizia Penitenziaria Avellino,

che ha espresso forte preoccupazione per l’andamento negativo registrato all’interno della struttura

penitenziaria.“Il personale di Polizia Penitenziaria di Avellino – sottolinea Troise – opera quotidianamente con

grande professionalità, nonostante una situazione di organico ridotto, il sovraffollamento oltre la capienza regolamentare e le mancate partenze di detenuti responsabili di atti violenti nei confronti degli operatori e dei pochi agenti in servizio”. Secondo il sindacalista, è necessario un intervento concreto e strutturale da parte delle istituzioni competenti per ristabilire condizioni di sicurezza adeguate e garantire la tutela del personale e

dell’intera comunità penitenziaria.