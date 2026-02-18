Processo “Cocchia”: prescrizione per l’ex sindaco Foti e i tecnici, assolta Mauriello

AVELLINO- Prescrizione per ex amministratori e tecnici del Comune di Avellino e assoluzione per la dirigente scolastica all’epoca dei fatti alla guida dell’Istituto “Enrico Cocchia” di Via Tuoro Cappuccini. Si e’ chiuso cosi’ Il processo e’ davanti al Tribunale collegiale presieduto da Gian Piero Scarlato per l’indagine relativa ai presunti falsi e all’omissione di interventi per verificare la staticità della struttura scolastica di Via Tuoro, motivo per cui erano anche scattati i sigilli alla struttura nell’ottobre del 2016, annullati dopo qualche giorno dal Tribunale del Riesame per le misure reali. I magistrati hanno dichiarato la prescrizione relativamente alle posizioni dell’ex sindaco di Avellino Paolo Foti, del l’ex assessore ai Lavori Pubblici Costantino Preziosi, del funzionario del Comune Diego Mauriello, del responsabile dell’edilizia scolastica all’epoca dei fatti Gaetano D’ Agostino, del dirigente all’epoca dei fatti del settore Lavori Pubblici Fernando Chiaradonna, assoluzione per la dirigente scolastica Silvia Gaetana Mauriello, che rispondeva del reato di depistaggio. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Rolando Iorio, Nello Pizza, Marino Capone, Vincenzo Regardi. L’ex sindaco Foti insieme all’ex assessore Preziosi rispondevano a vario titolo di omissione in atti d’ufficio, omissione di lavori in edifici che rischiano crollo e rovina e falso .