Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Montemiletto in concerto itinerante all’insegna della carità cristiana

Il Natale, con la sua magia luminosa e il frastuono dei consumi, sembra spesso offuscare i valori più profondi della tradizione cristiana: la fraternità, l’amore, la gentilezza e il rispetto per il prossimo. In un mondo in cui il materialismo sembra dominare, è fondamentale ricordare che lo spirito del Natale non risiede nei regali e nelle luci, ma nei gesti di solidarietà e condivisione. È con questo spirito che gli alunni delle Classi Terze della Scuola Primaria del plesso di Montemiletto, diretti dal Dirigente Scolastico Attilio Lieto e guidati dal team di insegnanti, hanno dato vita a un concerto itinerante che ha portato gioia e speranza nelle case di chi ne ha più bisogno.

Il progetto, nato nell’ambito delle attività scolastiche, ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani alla carità cristiana e all’importanza della vicinanza agli altri, soprattutto a coloro che vivono situazioni di difficoltà e solitudine. La manifestazione, intitolata “Concerto di Natale itinerante al chiaro di luna”, ha coinvolto gli alunni in una serie di esibizioni che hanno toccato il cuore di chi ha avuto la fortuna di assistervi.

La prima tappa del tour natalizio dei piccoli artisti si è svolta il 7 dicembre in Piazza IV Novembre a Montemiletto, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale. In collaborazione con il Forum delle Donne e insieme alle altre classi della scuola, gli alunni hanno cantato e ballato sulle note di celebri brani natalizi, trasmettendo allegria e spensieratezza a chi, nel frenetico periodo natalizio, aveva bisogno di riscoprire il vero senso della festa.

Il 20 dicembre, gli alunni si sono poi esibiti presso la Casa Sant’Anna e la Casa Madre Rosa di Montaperto, strutture dedicate all’accoglienza di persone con disagio psichico. L’incontro con gli ospiti di queste case è stato carico di emozioni: accoglienza calorosa da parte del personale e degli ospiti, e performance che hanno saputo toccare i cuori dei presenti. Con un lungo trenino di balli e risate, accompagnato da un buffet finale, i giovani cantanti e musicisti hanno regalato un momento di serenità che ha alleggerito per qualche ora la pesantezza delle giornate.

Infine, il 21 dicembre, l’ultima tappa del concerto itinerante ha visto gli alunni protagonisti di un’ennesima performance alla Casa di Riposo Le Ville di Montefalcione. Anche qui l’accoglienza è stata calorosa e l’esibizione degli studenti ha suscitato un’emozione palpabile. Gli ospiti della struttura, visibilmente commossi, hanno risposto con applausi e sorrisi, dando vita a un momento di condivisione che ha reso il Natale ancora più speciale. Al termine dello spettacolo, un piccolo scambio di doni e un buffet finale hanno sancito la conclusione di questa bellissima esperienza.