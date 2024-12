Tony Colombo, agli arresti, si esibisce in carcere ad Ariano Irpino

Tony Colombo, agli arresti, si esibisce in carcere per un miniconcerto. Borrelli: “Immagini del concerto prima caricate e poi cancellate, ma le prove restano . Chi ha consentito questo e chi ha fatto le foto finite sul suo profilo social? È un detenuto non un musicista in tournée”.

Tony Colombo è tornato a cantare. È stato proprio nel carcere di Ariano Irpino che il cantante si è esibito. Pochi minuti di esibizione durante l’evento organizzato all’Antivigilia di Natale all’interno del carcere irpino.

Nell’ottobre 2023, Tony Colombo, assieme alla moglie Tina Rispoli, erano stati arrestati nell’ambito di un blitz contro il clan di Lauro di Secondigliano, area nord di Napoli. I due sono accusati di aver finanziato le attività, lecite ed illecite, di Vincenzo Di Lauro, figlio di Paolo detto Ciruzzo il Milionario. Nel marzo di quest’anno, la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia, che è rimasta così in carcere. A fine ottobre scorso, invece, il pubblico ministero Lucio Giugliano, ha chiesto nove anni di carcere per Tony Colombo e altrettanti per la moglie Tina Rispoli, per l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa col clan Di Lauro di Secondigliano. Dopo la richiesta del pm, ora si attende l’udienza nell’aula bunker del carcere di Poggioreale, per le arringhe difensive, prima che l’ultima parola passi al giudice per l’udienza preliminare per la sentenza.

“Siamo alquanto perplessi per quanto accaduto”- dichiara il deputato di alleanza Verdi—Sinistra Francesco Emilio Borrelli- “perché il mini-concerto qualcuno deve pur averlo autorizzato o comunque ha permesso che avvenisse l’esibizione che è anche stata immortalata in alcuni scatti finiti sugli account ufficiali di Colombo anche se poi, dopo che è stata diffusa la notizia, tutto il materiale è stato cancellato. Ma le prove restano ed ora vogliamo sapere chi è stato e che si accertino eventuali responsabilità. Ricordiamo che si trova in regime di detenzione e non in vacanza e non può usare il carcere come palcoscenico e location per pubblicizzarsi.”