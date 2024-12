Concerto di Capodanno di Coez: attese in città oltre 3.000 persone

Oltre 3.000 persone sono attese in città per il concerto di Capodanno di Coez. Il palco sarà allestito lungo Corso Vittorio Emanuele, in prossimità della Villa Comunale.

Il piano di sicurezza è stato elaborato tenendo conto del numero previsto di partecipanti e include, tra le altre cose, la creazione di vie di fuga nelle strade di Via Dante e Via Sellitto. Sono stati anche individuati punti strategici per l’eventuale transito dei mezzi di soccorso.

Nel rispetto delle linee guida della Prefettura e in seguito agli episodi di sicurezza verificatisi recentemente, in particolare l’attentato di Magdeburgo in Germania, verranno installati dissuasori temporanei in alcuni punti critici per limitare l’accesso non autorizzato alla zona dell’evento.

Stamane si è svolta la riunione della commissione per la gestione degli spettacoli pubblici, presieduta dal vice comandante della polizia municipale, Domenico Sullo. Hanno preso parte ai lavori anche i dirigenti e i funzionari comunali, nonché il consigliere comunale Giuseppe Giacobbe.

Il concerto di Coez prenderà il via intorno alla mezzanotte e si protrarrà fino all’una e trenta. Prima dell’esibizione del cantautore, a partire dalle ore 23:30, sono previsti altri momenti di intrattenimento organizzati dall’amministrazione per accompagnare il pubblico verso il grande evento di fine anno.