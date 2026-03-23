Giustizia riparativa, “Un altro modo è possibile” al Manlio Rossi Doria

ll prossimo 24 marzo 2026, alle ore 10:00, l’Istituto IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino ospiterà l’evento “Un altro modo è possibile” . L’iniziativa si inserisce nell’ambito della manifestazione “Inclusioni e Relazioni” promossa dall’istituto alberghiero e giunta alla sua quarta edizione.

L’incontro vedrà la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti che, insieme alla Dirigente Scolastica Maria Teresa Cipriano, dialogheranno con figure chiave del settore: Giovanna Perna, Presidente dell’Associazione “Il lampione della cantonata”; Giuseppe Centomani, coordinatore tecnico della Cantonata; Antonio D’Orta, Direttore della Caritas Diocesana di Avellino.

“Punire non basta. Riparare è possibile”, è il messaggio cardine dell’evento. La giustizia riparativa rappresenta, infatti, una modalità di risposta al reato complementare e alla giustizia penale tradizionale, orientata a promuovere il riconoscimento della vittima, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostruzione dei legami sociali incrinati dal fatto di reato.

Prevista, inoltre, durante la manifestazione, la proiezione del documentario “Un altro modo è possibile” – Percorsi di Giustizia Riparativa nelle carceri irpine” e, a seguire, un dibattito che permetterà ai partecipanti di approfondire le attività dell’Associazione “Il Lampione della Cantonata”, focalizzate su percorsi di giustizia capaci di ricostruire l’identità delle persone e la solidità delle relazioni sociali.