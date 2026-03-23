Referendum, Gratteri il vero vincitore nelle urne: ha rianimato il fronte del No

CAMPANIA- E’ molto probabile che come ogni vittoria che ha tanti padri, anche per quella del No ora spuntino da ogni parte titolari del successo elettorale. Che invece al netto del contributo della politica ha un vero vincitore nel Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri. Per settimane, il front man del No ha subito attacchi da ogni parte, anche perché non si e’ risparmiato in una campagna velenossisima, riscontrando però quello che ormai appare chiaro a tutti, ovvero che il magistrato per anni in prima linea contro la ndrangheta e ora alla guida della Procura più grande d’Italia e’ uno dei magistrati che ha la maggiore credibilità tra la gente. Quella che ha scelto di recarsi alle urne e che ha bocciato la Riforma Nordio. Nicola Gratteri non è un politico, ha anche sempre escluso che lo sarà, forse anche per questo la sua impresa, quella di rianimare un fronte del No sotto di quasi quindici punti e’ , senza voler passare per miscredenti, un vero miracolo. AERRE