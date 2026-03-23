Referendum: affluenza molto alta ad Avellino città. Al via lo scrutinio

Urne chiuse in tutta Italia per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. Il dato definitivo dell’affluenza nazionale si attesta al 59%, confermando un interesse significativo per la consultazione sulla riforma Meloni-Nordio, nonostante l’assenza dell’obbligo di quorum.

Nel Mezzogiorno la partecipazione si mantiene su livelli più contenuti ma comunque rilevanti: in Campania ha votato il 50% degli aventi diritto, mentre l’Irpinia supera di poco la media regionale fermandosi al 52%. Il dato più sorprendente arriva dal capoluogo: ad Avellino città si è registrata un’affluenza molto alta, pari al 65%, staccando nettamente la media provinciale e nazionale.

Con la chiusura dei seggi, sono iniziate immediatamente le operazioni di scrutinio delle schede. Trattandosi di un referendum costituzionale, l’esito sarà determinato dalla semplice maggioranza dei voti validi (Sì o No) espressi dai cittadini.