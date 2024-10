Giustizia civile, ridotti dell’undici per cento i fascicoli pendenti: obiettivo Pnrr gia’ definito il novantecinque per cento

AVELLINO- Pendenze arretrate ridotte dell’undici per cento, obiettivo Pnrr (la definizione dei processi ante 2017) centrata al novantacinque per cento, nuove iscrizioni, circa 4164 superate dalla definizioni dei procedimenti. Segnali positivi per la Giustizia Civile, come fanno notare da Palazzo di Giustizia anche grazie all’impegno corale di tutti gli operatori nel periodo di riferimento giugno 2023-luglio 2024. Per questo il primo auspicio e’ che restino invariati gli organici. Sono i dati diffusi anche ad Avellino celebrata oggi dagli Stati europei la Giornata europea della giustizia civile, che mira a mettere la giustizia civile alla portata dei cittadini. Anche presso il Tribunale di Avellino, e’ stato ampliato fino alle ore 13,30 l’orario di ricevimento del pubblico da parte del personale di cancelleria dell’area civile. Le unità del personale di cancelleria, con particolare riferimento agli addetti all’ufficio per il processo, ed i magistrati dei settori interessati, presenti in ufficio, saranno disponibili, compatibilmente con l’espletamento dei doveri di ufficio, a fornire informazioni di carattere generale sul funzionamento della giustizia civile e relazioneranno successivamente sull’esito di tale iniziativa, per il successivo inoltro al CSM del relativo resoconto.

In occasione di tale giornata, i giudici togati ed onorari del settore civile, del settore lavoro, della volontaria giurisdizione, dei fallimenti e delle esecuzioni immobiliari e mobiliari del Tribunale di Avellino rendono pubblici i risultati positivi da loro raggiunti nel periodo dal primo luglio 2023 al 30 giugno 2024.

Civile ordinario

Continua l’andamento positivo del settore, con riduzione della pendenza complessiva: da n. 7.492 procedimenti, si è passati a n. 6.642, con una riduzione dell’11,34%, conseguita anche grazie ad una riduzione delle nuove iscrizioni, passate da 4.769 procedimenti a 4.164. In ogni caso, le definizioni, in numero di 5.014 hanno superato le nuove iscrizioni, come detto in numero di 4.164. Il Tribunale di Avellino sì è inoltre già allineato al target nazionale del PNRR Giustizia stabilito per il 31 dicembre 2024, definendo a tutt’oggi 3.500 procedimenti civili ordinari, pari ad oltre il 95% dei 3.660 procedimenti iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2016, pendenti alla data del 31 dicembre 2019.

Lavoro-previdenza-assistenza

La pendenza complessiva, anche se di poco, è comunque diminuita, passando da 4.314 procedimenti a 4.264, malgrado un considerevole aumento della sopravvenienza complessiva (da 3.821 a 4.144), dovuta in particolare ai procedimenti in materia di Accertamento Tecnico Preventivo. In materia

previdenziale la riduzione è sensibile, mentre è all’incirca stabile (trenta cause in più) la pendenza di cause in materia “Lavoro”. Il settore lavoro del Tribunale di Avellino ha azzerato del tutto i procedimenti iscritti a ruolo entro il

31 dicembre 2016.

Fallimentare e altre procedure concorsuali

Continua la riduzione della pendenza delle procedure fallimentari (da 586 a 508), in misura all’incirca stabile rispetto a quella già realizzata nella scorsa annualità: nell’ultimo anno la riduzione è stata del 13,31% (anno precedente 15,92%); ciò malgrado si considerino i soliti ostacoli a migliori risultati, ossia la difficoltà di realizzazione dell’attivo e i tempi, a volte lunghissimi, di definizione delle cause generate dal fallimento.

Esecuzione immobiliare

Ancora una annualità virtuosa: la pendenza è diminuita da 820 a 657 procedimenti, nonostante un notevole numero di nuove iscrizioni (152 procedimenti a fronte 115 dello scorso anno).

Esecuzione mobiliare.

Rispetto alle precedenti annualità si registra un aumento della pendenza passata da 923 procedimenti

a 1.027 mentre si conferma la tendenza ad una riduzione della sopravvenienza (da 1.085 a 1.025).

I magistrati onorari, ai quali il settore è interamente affidato, hanno comunque mantenuto alto il livello di impegno con ben 933 definizioni.

Volontaria giurisdizione

La pendenza è diminuita: da 2.066 a 1.970, nonostante il numero delle sopravvenienze sia aumentato rispetto all’anno precedente (da 2.479 dell’anno 2022/23, a 2.794 dell’anno 2023/24).La domanda di giustizia nel settore, riguardando in gran parte soggetti deboli, riceve massima

attenzione e sollecita risposta.

Dati che hanno portato ad una serie di considerazioni finali: “Questi risultati sono stati ottenuti grazie al costante impegno di giudici togati ed onorari, grazie ad una buona copertura dell’organico dei giudici del Tribunale nel periodo di riferimento, grazie al contributo del personale di cancelleria nonché grazie al significativo apporto all’attività giurisdizionale garantito dai funzionari addetti all’ufficio per il processo; in particolare, il complessivo, gravoso carico di lavoro giudiziario è stato ripartito tra un congruo numero di magistrati, coadiuvati dagli addetti all’ufficio per il processo. Per poter garantire anche in futuro ai cittadini una rapida, efficiente ed efficace risposta alla domanda

di giustizia, si auspica, pertanto, che gli organici dei giudici e del personale amministrativo del Tribunale di Avellino siano sempre adeguatamente coperti e che gli addetti all’ufficio per il processo siano definitivamente stabilizzati ed assegnati in numero sufficiente in affiancamento ai giudici”.

Il lavoro dei giudici togati ed onorari del settore civile, del settore lavoro, della volontaria giurisdizione, dei fallimenti, dell’esecuzione immobiliare e mobiliare del Tribunale di Avellino.