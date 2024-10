Si sblocca il contenzioso sul “Victor Hugo”, il Ctu dà ragione al Comune

Svolta positiva nel contenzioso sui lavori di restyling del palazzo del “Victor Hugo”. Il Comune di Avellino ha ottenuto dal Ctu nominato dal Tribunale il

riconoscimento delle motivazioni che avevano indotto l’ente a rescindere il contratto in essere con l’impresa “Infrastrutture e Restauri”, per gravi ritardi ed inadempienze contrattuali”.

Concluse le operazioni peritali, il Consulente ha quindi intimato all’impresa di lasciare il cantiere, avendo verificato che le sue pretese erano inammissibili e confermato lo stato finale e le ragioni addotte da Palazzo di Città. L’impresa dovrà immediatamente smantellare il ponteggio ed il

cantiere.

Allo scopo, il Comune di Avellino ha chiesto per iscritto che, in virtù del verbale del Ctu, “Infrastrutture e Restauri” invii apposito programma di smontaggio. Quanto stabilito dal Consulente consentirà una netta accelerazione per la ripresa dei lavori. Grazie ai fondi Fsc, già accordati, il Comune aggiornerà prezzi e progetto e rimetterà a gara l’appalto.