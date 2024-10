Furto di tablet nella scuola di Pratola: indagano i Carabinieri

PRATOLA SERRA- Raid nella notte all’interno dei locali dell’istituto Comprensivo di Via Saudelle, dove i malviventi hanno forzato la porta blindata della sala informatica e ripulito di tutti i tablet ed i dispositivi elettronici presenti. All’incirca, ma la stima non è ufficiale, quaranta, secondo una prima indiscrezione quelli che i malviventi hanno portato via. L’ennesimo raid avvenuto nel corso della notte. A quanto pare i ladri, sicuramente una banda specializzata, avrebbe fatto accesso dall’attiguo Palasport, dove è stata rinvenuto un cancello forzato. Una volta all’interno dei locali scolastici i malviventi hanno forzato una porta blindata e avviato il raid. La vicenda e’ stata denunciata immediatamente alla locale stazione dell’Arma, che ha già avviato indagini e rilievi per giungere all’identificazione dei malviventi. Anche in questa circostanza potrebbero rilevarsi fondamentali le immagini della videosorveglianza attiva nella zona. Anche se non esiste alcun evidenza al momento, il furto avvenuto la scorsa notte potrebbe essere stato realizzato dallo stesso gruppo che qualche giorno fa aveva compiuto analogo raid a Venticano.