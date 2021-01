Lavoro & Sindacato Giuseppe Alviti: “Le guardie particolari giurate ancora in attesa di vaccino” 17 Gennaio 2021

“Ormai purtroppo la terza ondata Covid-19 è alle porte, lo dicono i virologi e i medici napoletani specialmente al Cardarelli di Napoli. Urge vaccinazione per tutti coloro i quali da sempre in prima linea combattono la pandemia come le guardie particolari giurate”.

A denunciare l’esigenza e la dovuta garanzia di vaccinare le guardie giurate è il sindacalista, Giuseppe Alviti, leader Federazione nazionale lavoratori.

“Oggi il numero di guardie vaccinate è realmente molto basso speriamo non registrare altre perdite di vita dei nostri operatori – dichiara il sindacalista. E’ stato doveroso – conclude Alviti – avanzare istanza affinchè venga valutato l’inserimento nel “Piano Strategico -vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” delle figure professionali delle Guardie Particolari Giurate e degli Operatori fiduciari di sicurezza, come soggetti da sottoporre a vaccinazione in quella che il piano identifica come Fase 2”.