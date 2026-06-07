Provincia, D’Agostino: “Con Picone vince proposta solida per l’Irpinia, determinanti gli amministratori di Forza Italia”

“Forza Italia ha sostenuto la candidatura di Fausto Picone alla Presidenza della Provincia di Avellino convinta che rappresentasse la proposta più solida e più radicata. Il risultato di ieri, ottenuto anche grazie al supporto determinato e determinante dei nostri amministratori, conferma quella scelta: le comunità irpine hanno premiato una leadership riconoscibile, capace di parlare la lingua dei sindaci e di farsi interprete autentico delle esigenze delle comunità. Al presidente Picone assicureremo l’impegno di Forza Italia e del suo gruppo consiliare: sosterremo il suo lavoro con lealtà e concretezza. Vogliamo spenderci con lui affinché Palazzo Caracciolo torni ad essere un punto di riferimento reale per i sindaci e gli amministratori che ogni giorno affrontano le sfide di un territorio che merita attenzione, investimenti e visione. Chiusa anche questa fase elettorale, è il momento per il centrodestra di guardare avanti e di gettare le basi per costruire le fondamenta di una coalizione solida, con partiti in grado di strutturarsi e di lavorare per essere sempre di più riferimento per gli amministratori locali. In linea con lo spirito che anima la nuova segreteria provinciale, Forza Italia è pronta a fare la sua parte con la stessa determinazione e con la stessa passione che hanno caratterizzato e caratterizzano i suoi amministratori, i suoi sindaci e tutto il suo gruppo dirigente.” Così il Segretario provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino.