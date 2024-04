1 Maggio, la rapper irpina BigMama sul palco del Concertone: condurrà l’opening

L’artista irpina, originaria di San Michele di Serino, BigMama, sarà tra i presentatori del Concertone del Primo Maggio, che quest’anno si terrà al Circo Massimo di Roma anziché in piazza San Giovanni in Laterano. Big Mama, fresca di Sanremo, avrà il compito di introdurre la prima parte della maratona musicale prima di passare il testimone a Noemi ed Ermal Meta. Inoltre, la rapper irpina si esibirà in anteprima live su RaiPlay alle 13:15.

Il Concertone andrà in onda dalle 15:15 fino alle 00:05 (con una pausa dalle 19 alle 20 per i telegiornali) in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e sarà trasmesso anche su RaiPlay e Rai Italia. “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil per la Festa dei Lavoratori 2024.