Giro d’Italia in alta Irpinia, il Sindaco di Conza: “abbiamo provveduto a spese di tasca nostra”

Sulle condizioni in cui versa la ss.7, nel tratto da Sant’Andrea di Conza a Conza della Campania, e che domani sarà attraversata dal Giro d’Italia, interviene il sindaco di Conza, Raffaele Cantarella: “Io ho fatto il possibile per mettere in sicurezza la strada, in base alle mie possibilità di Sindaco. Per le strade nel territorio comunale di Conza è intervenuta la stradale, sicuramente lo avrà fatto per tutto il percorso interessato dalla corsa”.

“Effettivamente c’erano dei punti critici – prosegue Cantarella – sui quali mi sarei aspettato un finanziamento regionale o provinciale. Abbiamo fatto incontri da febbraio e alla fine, abbiamo provveduto di tasca nostra, con la promessa di una partecipazione da parte degli enti sovracomunali. La strada è malridotta e come Sindaco sono responsabile della sicurezza dei cittadini, anche e soprattutto al di fuori di eventi come questo. Abbiamo colto l’occasione e fatto più di quello che era richiesto”.

La rimozione delle erbacce e la pulizia delle strade è stata, invece, coperta dalla Comunità Montana Alta Irpinia, in collaborazione anche con l’altro Comune interessato, Sant’Andrea di Conza.

“Io credo sia un onore che il Comune venga visto nel mondo. – conclude il Sindaco di Conza – Non voglio dare giudizi politici, voglio dare il massimo per il mio paese. Poi ognuno fa i conti con se stesso. Facendo sforzi immani, i soldi spesi non hanno pesato sulla cittadinanza, com’è giusto che sia. Per quanto riguarda altri enti, ognuno fa i conti con la propria coscienza. Io devo fare i conti con il mio paese”.