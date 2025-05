Crescere Insieme attraverso l’Erasmus: Un Viaggio di Inclusione e Scoperta

Sei docenti e quattro studentesse dell’I.C. “Luigi Di Prisco” di Fontanarosa sono appena rientrati da un’esperienza arricchente a Mangalia, in Romania, grazie alla mobilità Erasmus nell’ambito del progetto “Crescere insieme: un viaggio Erasmus verso l’inclusione con nuove metodologie didattico-educative”. Un’iniziativa che ha rappresentato non solo una straordinaria opportunità di costruire legami con persone di nazionalità diversa, ma anche un’occasione fondamentale per uscire dalla propria comfort zone, affrontare nuove sfide e crescere sul piano professionale e personale.

Il team italiano era composto dai professori Teresa Di Noia, Immacolata Savignano, Chiara Flammia, Rossana Gabriella Grieci, Gianluca Marano e Francesco Rosato, accompagnati dalle studentesse Anna Colarusso, Elisa Giusto, Anna Pasquariello ed Elena Cerundolo. Insieme, hanno partecipato a giornate di formazione, workshop interattivi, attività laboratoriali e scambi culturali, in un clima di condivisione e collaborazione.

Durante il soggiorno, sia i docenti che gli alunni hanno avuto l’opportunità di potenziare le proprie competenze linguistiche, in particolare in lingua inglese, sperimentando l’importanza della comunicazione in un contesto internazionale. I docenti hanno potuto confrontarsi con metodologie didattiche innovative, osservando pratiche efficaci e inclusive applicate nella scuola ospitante, tra cui il laboratorio “learning by playing” con la creazione della buburuză (la coccinella) e una lezione di matematica condotta attraverso il gioco degli scacchi per sviluppare abilità di misurazione.

Gli studenti hanno vissuto momenti indimenticabili: visite culturali, cene tipiche, danze tradizionali e karaoke, che hanno contribuito a rafforzare legami di amicizia e rispetto reciproco. Particolarmente significativa è stata la visita alla città di Costanza, guidata con entusiasmo dagli studenti rumeni nel ruolo di “ciceroni”.

A rendere possibile questa straordinaria esperienza, la visione educativa della scuola ospitante, guidata dalla Dirigente Scolastica Alina Nicolae, con il supporto del coordinatore Erasmus eTwinning Eleonora Burnete e della docente Mihaela Isabela Trandafir. Il loro impegno nella promozione di pratiche didattiche innovative e inclusive si è rivelato fonte d’ispirazione per tutto il team italiano.

La scuola di Mangalia si distingue infatti per la partecipazione attiva ai progetti eTwinning, un modello virtuoso che stimola ogni docente a mettersi in gioco e a costruire esperienze formative che vanno oltre i confini nazionali. Un approccio prezioso, che ha colpito positivamente il gruppo italiano e che si spera di poter replicare anche nella realtà locale.

Con Erasmus, il locale si trasforma in globale: ogni incontro, ogni scambio, ogni sorriso diventa un tassello fondamentale per la crescita individuale e collettiva. Esperienze come questa non si dimenticano. Si portano nel cuore — tra un disegno di Raul e una coccinella tenuta tra le mani, canticchiando dolcemente una canzone rumena ad alta quota.

Redazione Erasmus – I.C. Luigi Di Prisco, Fontanarosa