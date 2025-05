Il coach, il playmaker e l’arbitro per una lezione di sport e legalità al Convitto

AVELLINO- Il coach dell’Avellino Basket Salvatore Formato, il playmaker Antonino Sabatino dell’Avellino Basket e l’ avvocato penalista e arbitro Alberico Galluccio sono stati gli ospiti dell’ ultimo miglio del Percorso per lecompetenze trasversali e orientamento degli studenti del Convitto Colletta di Corso Vittorio Emanuele, quello che vede l’istituzione scolastica cittadina e l’ Ordine degli Avvocati insieme per formare giovani studenti delle classi terza e quarta superiori sulla conoscenza dei fenomeni di devianza e sul funzionamento della giustizia e della sicurezza. Un confronto su Sport e Legalità, quello introdotto dall’ avvocato Maria Rita Martucci, che ha curato le tappe e gli appuntamenti per formare i giovani studenti. “Lo sport è metafora della vita perché come lo sport esiste solo quando le regole, che ne delineano perimetro, vengono rispettate, allo stesso modo la.nostra Repubblica esiste solo laddove la Carta Costituzionale viene applicata recepita come modello di riferimento normativo e valoriale per ognuno di noi” ha spiegato l’avvocato Martucci, che ha fatto riferimento anche al principio costituzionale collegato alle discipline sportive: “Nello sport il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione trova una delle sue piu’ attuali- ha spiegato Martucci- diffuse e concrete forme di attuazione in quanto può essere praticato ad ogni età, non conosce barriere né confini di alcun genere, supera le diffidenze e le discriminazioni fornendo ad ognuno l”opportunità i ncorrere alla pari con ogni altro sportivo..Per questo rasmettere i valori fondanti dello sport quali lealtà, impegno, sacrificio, coraggio, spirito di gruppo, inclusione, riscatto significa educare le giovani generazioni alla cultura della legalità per una società migliore e più giusta. Sport legalità è una strada nuova, coraggiosa ed ambiziosa nell’ambito dell’impegno e dell’educazione civica. Coinvolgere Ie giovani generazioni per disegnare insieme Ia società del futuro”. A coach Formato e al playmaker Sabatino il compito di raccontare le loro storie, anche il valore e il sostegno della tifoseria, in media quest’ anno 1800 persone a gara. Ma anche l’importanza di non cedere ai momenti bui, come l’infortunio vissuto prima dell’ultima gara di quest anno dal play Sabatino. Sport vuol dire crescere, ma anche sacrificio. Lo hanno spiegato tutti e tre i relatori. “Successo viene prima di sudore solo nel vocabolario” spiega agli studenti l’avvocato Galluccio, che dal 2004 è arbitro professionista. La sua storia, quella raccontata agli studenti serve a far comprendere quanto lo sport, ogni tipo di sport, possa rappresentare una crescita umana e professionale per chi lo pratica. Fondamentale soprattutto avvicinarsi ad ogni forma di sport. Ma l’importanza è anche quella per rispettare le regole. I tre relatori hanno puntato molto sul valore del fair play, il gioco pulito.