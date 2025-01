De Cristofaro nel recupero salva l’Avellino a Cerignola: è 1 a 1 contro l’Audace

L’Avellino non va oltre l’1 a 1 a Cerignola salvandosi nei minuti di recupero grazie a De Cristofaro che riesce a mettere in piedi una partita che sembrava persa per il goal realizzato da Volpe intorno alla mezz’ora.

Allo stadio Monterisi l’Avellino arriva con il centrocampo decimato tra infortuni, squalifiche e giocatori tenuti ai margini dal tecnico Biancolino. In avvio i ritmi sono alti con nessuna delle squadre che riesce a prevalere sull’altra. I lupi sono in palla e riescono a creare delle buone trame che però non vengono concretizzate dagli attaccanti che sotto porta faticano a trovare la via del goal. Il Cerignola comunque non sta a guardare e sfiora per ben due volte il goal con Iannarilli che risponde presente. Il tempo si chiude senza nulla di fatto con il punteggio fermo sullo 0 a 0.

Secondo tempo sempre con un botta e risposta tra le due squadre con Patierno che non riesce a portare in vantaggio l’Avellino e Iannarilli è invece attento a salvare i lupi con un uscita prodigiosa. Poco dopo la mezz’ora sugli sviluppi di una rimessa laterale, Rigione si fa sorprendere da Volpe che si presenta davanti a Iannarilli e deposita in rete. I padroni di casa passano avanti e l’Avellino deve inseguire. Biancolino inserisce Gori e Campanile nella mischia tentando il tutto per tutto. Ed è proprio il giovane biancoverde a divorarsi il goal del pareggio. Ma proprio quando tutte le speranze sembrano svanire è De Cristofaro, nei minuti di recupero, a raccogliere una perfetta sponda di Gori e a regalare il pareggio ai lupi.

Il big match in terra pugliese termina in parità. La squadra biancoverde evita la sconfitta, ma non cambia la sua posizione in classifica perché resta al quarto posto e con un distacco di due lunghezze dai pugliesi. Il Monopoli sfrutta il turno casalingo e battendo il Foggia balza in vetta alla classifica con il Benevento che domani recupererà la gara con il Potenza. Tra cinque giorni al Partenio arriverà la Cavese.

–