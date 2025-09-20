In giro con un’auto rubata: bloccati e denunciati dalla Polizia a Calitri

CALITRI- In giro con una vettura rubata, sono stati denunciati dagli agenti del Commissariato di Sant’Angelo dei Lombardi e destinatari di un foglio di via due giovani, residenti fuori provincia e con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. I due sono finiti nei guai per ricettazione in quanto fermati nel comune di Calitri a bordo di auto di cui è stato denunciato il furto.