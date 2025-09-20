Controlli antidroga nei pressi delle scuole: sequestrate dosi nascoste

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato della Questura di Avellino ha svolto un servizio di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti nelle aree maggiormente frequentate da giovani e studenti, anche mediante il supporto di unità cinofile antidroga provenienti dalla Questura di Napoli. L’attività rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio, intensificati con l’approssimarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Durante i controlli, che hanno interessato luoghi posti nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici, gli operatori hanno rinvenuto sostanza stupefacente destinata all’uso personale, prontamente posta sotto sequestro.

L’attività rientra nel più ampio quadro delle iniziative di sensibilizzazione promosse dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza dei giovani, tutelare la salute pubblica e scoraggiare l’uso e la diffusione di droghe.