Lioni, in giro con patente straniera contraffatta: denunciato dalla Polizia

I poliziotti del Commissariato di Pubblica di Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’ambito delle attività di controllo del territorio dell’alta valle dell’Ofanto, hanno effettuato numerosi controlli seguiti da deferimenti all’Autorità Giudiziaria. L’attività ha consentito l’identificazione di oltre 400 persone, alcune delle quali gravate da pregiudizi di polizia. Inoltre, nel comune di Lioni sono stati fermati due stranieri, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ed il conducente dell’autovettura oggetto del controllo è stato denunciato per aver esibito una patente di guida straniera risultata poi contraffatta a seguito di approfonditi accertamenti. Nei confronti dei due è stato emesso il Foglio di Via Obbligatorio. Nel corso dei controlli, inoltre, sono state elevate 12 sanzioni amministrative per gravi violazioni al Codice della Strada.