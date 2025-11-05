San Martino Valle Caudina, la voce di Enzo Gragnaniello apre la Sagra del Cicatiello

SAN MARTINO VALLE CAUDINA – Sta per tornare uno degli appuntamenti più amati della tradizione locale: la Sagra del Cicatiello 2025, in programma l’8, 9 e 11 novembre. Tre giorni di festa, gusto e devozione dedicati al Patrono San Martino da Tours, con un programma ricco di emozioni e di autentica cultura popolare.

Ad aprire la manifestazione, sabato 8 novembre alle ore 21.30 in Corso Vittorio Emanuele, sarà la voce intensa e inconfondibile di Enzo Gragnaniello, artista simbolo della musica napoletana d’autore. Il suo concerto darà il via ufficiale alla sagra, regalando al pubblico una serata magica sotto le stelle di San Martino Valle Caudina.

Il protagonista gastronomico resta, naturalmente, il cicatiello, la pasta fatta a mano secondo l’antica tradizione locale. Un piatto semplice e genuino che racconta la storia, la passione e l’identità di una comunità intera.