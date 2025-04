Grande successo per il 50° Anniversario della Pro Loco Mons Militum APS

Si è svolto con grande partecipazione ed entusiasmo l’evento celebrativo per il 50° anniversario della fondazione della Pro Loco Mons Militum APS, tenutosi sabato 12 aprile 2025 presso lo storico Castello della Leonessa. Una giornata che ha visto la presenza di numerose autorità istituzionali, esponenti del terzo settore, rappresentanti del mondo associativo e cittadini, uniti nel rendere omaggio a mezzo secolo di impegno, cultura e servizio al territorio.

L’afflusso di partecipanti, la qualità degli interventi e l’atmosfera di comunità che si è respirata sono stati motivo di grande soddisfazione per il Consiglio di Amministrazione e in particolare per il Presidente della Pro Loco, Florindo Garofalo, che ha espresso con emozione la propria gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Durante l’incontro, sono intervenuti numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui l’On. Michele Gubitosa, l’On. Gianfranco Rotondi, il Consigliere Regionale Maurizio Petracca, la Vicepresidente del Consiglio Regionale Valeria Ciarambino, il Sindaco di Montemiletto Avv. Massimiliano Minichiello, oltre al Presidente di Confindustria Giovani Regione Campania, Francesco Basile, e il Parroco Don Luca Cennerezzo. Tutti hanno sottolineato il ruolo fondamentale delle Pro Loco nel custodire la memoria e nel promuovere lo sviluppo culturale e turistico delle comunità.

Particolarmente significativo è stato anche il momento dedicato al terzo settore, con gli interventi di numerose associazioni e realtà del territorio: Luigi Barbati, Presidente UNPLI Campania, Giuseppe Silvestri Presidente UNPLI Avellino, Francesco Celli di Info Irpinia, Davide Petrillo dei Lions Mons Militum, Mario Pio Musto del Forum dei Giovani, Sabina Sarro del Forum delle Donne, Gaetano di Donato di Progetto Giovani, Italo Petrillo di Pubblica Assistenza Montemiletto, Germana Morrone di Nessuno Tocchi Eva, Gerardo Capozza della Fondazione Sistema Irpinia, Laura Intinghero della Accademia F. Guarente, – tutti uniti nel sottolineare l’importanza della collaborazione e dell’impegno civico.

Tanti anche i Presidenti delle Pro Loco della Regione Campania, presenti all’evento.

L’inaugurazione e benedizione della Targa celebrativa e il buffet conviviale presso la sede della Pro Loco hanno concluso la serata in un clima festoso, suggellando un legame forte tra passato, presente e futuro.

“Siamo profondamente grati per la partecipazione calorosa e sentita. Questo evento non è stato solo una celebrazione, ma una conferma del ruolo vitale che la nostra Pro Loco svolge ogni giorno a favore della comunità. Ripartiamo da qui con ancora più motivazione. – dichiara Florindo Garofalo, Presidente della Pro Loco Mons Militum APS – Il successo dell’iniziativa conferma l’importanza di realtà associative come la Pro Loco, custodi delle radici ma anche protagoniste del cambiamento. E ora, con lo sguardo rivolto al futuro, si continuerà a lavorare con passione per la valorizzazione di Montemiletto e del suo patrimonio umano e culturale”.