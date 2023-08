Giovane coppia con tre cani in salvo dall’auto in fiamme

Tanta paura per una giovane coppia e il loro tre cani che hanno visto la propria auto prendere fuoco mentre percorrevano l’autostrada. Provenivano dal napoletano ed erano diretti in Puglia, molto probabilmente per qualche giorno di vacanza quando si sono accorti dell’incendio. Per fortuna hanno avuto la prontezza di mettersi in salvo.

Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco di Avellino che li hanno trovati tutti visibilmente e comprensibilmente spaventati.

L’episodio si è verificato durante la mattinata di oggi, 19 agosto, sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km 32,500 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino.

Le fiamme che hanno avvolto l’autovettura in transito, sono state spente dai caschi rossi che hanno poi messo in sicurezza l’area.

Un fenomeno questo dell’autocombustione delle macchine in transito sempre più frequente.