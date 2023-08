FOTO/Visita alla parte alta del Castello di Ariano finalmente resa fruibile

Ariano Irpino. Oltre 50 visitatori hanno preso parte ieri mattina all’iniziativa di trekking urbano, “Affà Na Camminata” promossa dal Forum dei Giovani di Ariano Irpino in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, nell’ambito delle attività collaterali dell’AFF.

L’esperienza che ha visto un percorso di 5 tappe tra i luoghi più significativi della storica “Città del Tricolle”, è stata impreziosita dalla possibilità di accedere alla parte alta del Castello Normanno interdetta da circa due decenni a causa della realizzazione del I lotto di lavori e resa accessibile solo in poche, sporadiche, occasioni.

La visita alla parte sommitale del Castello ha offerto la possibilità di godere, nuovamente e finalmente, del rinomato panorama mozzafiato (788 m s.l.m) che spazia sulle catene appenniniche circostanti oltre a dare l’occasione di ripercorrere i secoli di storia che quelle mura racchiudono.

«È stata una giornata particolare per Ariano – afferma l’Assessora alle politiche giovanili Grazia Vallone – siamo riusciti a mettere insieme due risorse fondamentali per la vita di una comunità: i giovani con la loro volontà di mettersi in gioco nell’organizzare e gestire un evento ed il Castello, gemma preziosa del nostro patrimonio storico-culturale la cui fruibilità è limitata per ragioni di sicurezza, ma oggi garantita da guide d’eccezione, come i ragazzi del Forum dei Giovani di Ariano, con il supporto dei volontari dell’AIOS (a cui va il ringraziamento dell’intera Amministrazione) e i giovani del Servizio Civile».

L’obiettivo è far sì che questa esperienza non rimanga sporadica come altre del passato ma che il Castello resti fruibile sempre ed anzi c’è la prospettiva di creare nuovi camminamenti.

«Lavoriamo costantemente – spiega Vallone che è anche Vicesindaco – per rendere il nostro patrimonio accessibile a tutti, contribuendo così a preservare la storia e l’eredità della nostra comunità. Abbiamo messo in sicurezza i vecchi camminamenti con una balaustra e siamo pronti per la realizzazione di un nuovo camminamento che costeggerà la parte posteriore dell’edificio museale, destinato al Museo archeologico del territorio. L’attenzione sul Progetto dei camminamenti da parte dell’Amministrazione Comunale, e l’investimento della Provincia dimostrano l’impegno condiviso a garantire l’accesso ai luoghi di interesse storico-culturale e la promozione del turismo sostenibile, così si potranno esplorare le meraviglie nascoste della parte alta del castello in totale sicurezza e comfort».