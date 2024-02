“Giorno del Ricordo”, momento di riflessione organizzato dalla Prefettura di Avellino

Il “Giorno del Ricordo” è stato scelto al fine di conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.​

Anche in considerazione dei vent’anni dalla istituzione della predetta giornata, la Prefettura di Avellino, d’intesa con il Convitto Nazionale “Pietro Colletta”, ha organizzato per domani, venerdì 9 febbraio, alle ore 9.15, presso la Sala “Penta” della Biblioteca Provinciale di Avellino, un momento di riflessione e di approfondimento con il prezioso contributo degli studenti, al fine di preservare e diffondere, soprattutto tra i giovani, la conoscenza di quei tragici eventi e per rinnovare il costante impegno contro ogni forma di violenza e di sopraffazione.